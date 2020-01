Twee derde Sandd-medewerkers bedankt voor baan bij PostNL

Alle 11.000 bezorgers van Sandd kregen een baan aangeboden. Zo'n 40 procent heeft direct nee gezegd en van de mensen die wel interesse hadden, gingen ongeveer 4000 met het aanbod akkoord. Sandd had ook nog 1800 ondersteunende medewerkers in dienst, zoals chauffeurs en postsorteerders. Zij konden met voorrang solliciteren op vacatures. Van deze groep gaan er ruim 300 mee naar PostNL.

PostNL benadrukt dat de postfusie, die per 1 februari een feit is, hard nodig was. Er zijn steeds minder brieven om te verwerken en de toekomst van het verlieslatende Sandd zou hoogst onzeker zijn geweest. ,,Eigenlijk zijn er dus duizenden banen gered", aldus de woordvoerder van PostNL. Ook is er volgens hem een goede financiële regeling voor Sandd-medewerkers die niet naar PostNL gaan.

Onlangs werd al duidelijk dat vele duizenden Sandd-medewerkers niet wilden meeverhuizen naar PostNL omdat zij zich niet konden vinden in de nieuwe werkroosters of de werkwijze van PostNL. Volgens het postbedrijf was het een ‘ingewikkelde puzzel’, omdat sommige medewerkers per se in de eigen wijk wilden blijven bezorgen of niet op zaterdag werken.