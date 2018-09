Twee iPhones vrijdag te bestellen, 'budgetversie' pas in oktober

De iPhone XS (spreek uit 'Elf S') gaat evenveel kosten als de iPhone X vorig jaar: 1159 euro. Dat is de versie met 64 GB. De grotere iPhone XS Max kost vanaf 1259 euro. De iPhones bezitten beiden een OLED-scherm, de XS een van 5,8 inch/14,7 cm, de XS Max met 6,5 inch/16,5 cm.



Apple rust de goedkopere Xr opmerkelijk genoeg uit met een groter scherm dan de iPhone XS, namelijk een van 6,1 inch/15,5 cm. De lagere prijs gaat ten koste van de kwaliteit van hetzelfde scherm. Geen OLED, maar een gewoon LCD-scherm (bij OLED zijn zwarte pixels niet verlicht, waardoor het contrast beter is en het minder energie verbruikt). Ook bezit het toestel achter niet twee, maar slechts één camera, en is het frame niet van metaal.



Vrijwel alle nieuwtjes rond de iPhone waren vooraf al uitgelekt. Ze bleken bijna allemaal accuraat, op enkele details na. Echter nieuwe killerfuncties bezitten de iPhones dit jaar niet. De camera is weer verbeterd, de nieuwe A12 'bionische' processor is razendsnel en volgens Apple toegesneden op toepassingen rond kunstmatige intelligentie. De accu van de XS werkt verder een half uurtje langer dan die van de iPhone X, de batterij van de XS Max zelfs anderhalf uur langer.



Ondanks mindere specs lijkt de iPhone Xr veruit de populairste versie te worden. Potentiële kopers moeten alleen wel geduld hebben: Het toestel is pas vanaf 19 oktober te bestellen en ligt vanaf 26 oktober in de winkel. Naar verluidt zijn er productievertragingen en lukte het deze week niet. Apple wil zeker zijn dat het voldoende kan leveren of wellicht wil het eerst de focus leggen op de duurdere premium-modellen.

Volledig scherm Tim Cook onthult de nieuwste Apple Watch 4 © REUTERS

Apple Watch

Ster van de show was dit keer niet de iPhone, maar de vernieuwde Apple Watch, het in 2015 geïntroduceerde slimme horloge. Vonden velen de watch aanvankelijk qua functies beperkt, sinds vorig jaar lijkt het echt wat te worden. Toen bracht Apple een aparte 4G-versie uit die ook los van de iPhone te gebruiken valt. Dit jaar kreeg het horloge een flinke update. De randen zijn zo goed als verdwenen, waardoor het scherm effectief 15 procent groter is geworden.



Meeste applaus kreeg echter de nieuwe ECG-functie: met de Apple Watch 4 kan binnen een halve minuut een hartritmefilmpje gemaakt worden en krijg je een update over de gezondheid van je hart. De Amerikaanse waakhond FDA heeft het gebruik goedgekeurd.



Verder herbergt de nieuwe smartwatch valdetectie. Als de bezitter valt, herkent het horloge dat en geeft het een waarschuwingssignaal. Als het apparaat na 60 seconden nog geen beweging detecteert, worden de hulpdiensten gebeld.



De Apple Watch 4 komt in twee formaten (40 en 44mm) en valt net als de twee bovengenoemde iPhones vanaf vrijdag te bestellen. De GPS-versie kost 459 euro, de 4G-versie 529 euro. In Nederland is er echter nog steeds geen provider die deze ondersteunt. De oudere Watch 3 daalt naar een startprijs van 299 euro.

Geen iPad Pro, Macs, oplaadmat

Waar Apple-kenners hadden gehoopt op een nieuwe iPad Pro en nieuwe Mac-computers, kwamen ze bedrogen uit. Waarschijnlijk komen die volgende maand tijdens een apart event. Ook een update van de razendpopulaire oordoppen AirPods bleven uit. En of de draadloze, vorig jaar september beloofde oplaadmat er ooit nog komt, blijft ook een raadsel. Apple zei er vanavond niets over.