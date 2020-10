Tweedehandsmode is booming: Vinted slokt United Wardrobe op

We doen het al sinds begin deze eeuw: via Marktplaats onze tweedehandsspullen te koop aanbieden of kopen. De laatste jaren is met name tweedehandsmode in trek. De onlineplatforms die gedragen mode aanbieden, schoten als paddenstoelen uit de grond. Het is goedkoper dan nieuw en beter voor het milieu.

Webshop Zalando introduceerde onlangs een eigen zogeheten ‘pre-owned’-lijn en ook grote modemerken als H&M en Gucci zagen een gat in de markt en verkopen inmiddels ook hergebruikte kleding.

Onlineplatforms als Vinted en United Wardrobe maken het voor hun klanten makkelijk door op een simpele manier vraag en aanbod op hun sites bij elkaar te brengen. Daar wordt steeds meer gebruik van gemaakt en het grotere Vinted ziet met name in ons land groeikansen doordat wij – ingegeven door milieubewustzijn en kosten – nogal fanatiek onze kledingkast opruimen en onze jassen, tassen, broeken en rokken willen verkopen. De overname van het kleinere United Wardrobe is dan ook een logische stap.

Overzetten account

De twee platforms worden vanaf deze week geleidelijk aan geïntegreerd en gebruikers kunnen hun United Wardrobe-account vanaf nu overzetten.

De naam United Wardrobe verdwijnt. In 2019 haalde Vinted, dat nu ruim een jaar actief is in ons land, 128 miljoen euro groeigeld op om uit te breiden in Europa. Inmiddels is Vinted 1 miljard euro waard en actief in twaalf landen.

United Wardrobe werd in 2014 opgericht door drie Wageningse studenten. De driekoppige directie (Sjuul Berden, Maud Behaghel en Thijs Slijkhuis) blijft een leidende rol vervullen in de nieuwe organisatie. Het bedrijf blijft gevestigd in Utrecht. Welk bedrag met de overname van United Wardrobe gemoeid is, wordt niet bekendgemaakt.

Sjuul Berden, ceo van United Wardrobe: ,,Het is altijd ons doel geweest om kopers en verkopers samen te brengen op één centrale Europese marktplaats. Onze vier miljoen gebruikers zijn vanaf vandaag onderdeel van de internationale gemeenschap van Vinted. Leden kunnen door heel Europa vintagemode kopen en verkopen. Van Amsterdam tot Parijs, en van Madrid tot Utrecht. We zitten midden in een wereldwijde e-commerce-boom, waar de tweedehandsfashionindustrie baat bij heeft. Door het bundelen van onze krachten hopen we de wereldwijde beweging van een duurzamere mode-industrie te versnellen.”

Logische stap

Vinted wordt geleid door de Nederlander Thomas Plantenga. Hij vindt het een logische stap dat zijn onderneming United Wardrobe overneemt. ,,We delen dezelfde ethos en missie: van tweedehandsfashion wereldwijd de eerste keuze maken. We kunnen samen sneller groeien. Nederland heeft een sterke en actieve markt met tweedehandsmodeliefhebbers en we zijn blij dat wij onze aanwezigheid hier kunnen versterken.”

De opmars van tweedehandskleding gaat dus snel. ,,Het stoffige imago is er vanaf. Deze aanbieders hebben het ook niet over tweedehands, maar over pre-owned of vintage. Noem het zo en het verkoopt. Vintage klinkt ook een stuk minder goedkoop’’, zegt retail- en marketingexpert Kitty Koelemeijer.

Volgens haar is de markt nog niet verzadigd. ,,Vooral de millennials en nog jongere generaties zijn kritischer op wat ze kopen. Schade voor het milieu speelt daarbij een voorname rol. Hierdoor groeit de populariteit van duurzame mode, kleding die lang meegaat en die je niet na tien keer wassen moet weggooien.’’

