Tweejarig cao-akkoord voor werknemers van uitkeringsinstantie UWV

Werknemers ADM Europoort leggen werk neer: ‘Gelijk werk, gelijke lonen’

16:01 Werknemers van ADM Europoort, een bedrijf in agrarische producten, hebben vanochtend het werk neergelegd. Er is een geschil met de directie over het inhuren van externe partijen, die niet onder de haven-cao vallen. Externe inhuurkrachten krijgen namelijk minder betaald dan de vaste werknemers.