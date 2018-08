Twijfels over Tesla nemen toe, leveranciers zien autobedrijf als financieel risico

Huizen 'van de rollende band' als oplossing tegen woningte­kort

20:33 Texel zet als eerste gemeente in Nederland op grote schaal prefabwoningen neer om het ergste tekort aan sociale huurwoningen te lenigen. In het najaar rollen de eerste van in totaal 100 huizen van de band die binnen één dag op locatie kunnen worden opgebouwd. Meer corporaties overwegen deze stap, signaleert de koepelorganisatie Aedes.