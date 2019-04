Uber haalt miljard op voor zelfrijdende auto’s

Goede Vrijdag Niet iedereen vrij op vreemde feestdag: ‘Zeur niet over dag werken’

10:36 Heerlijk lenteweer en twee officiële feestdagen om daar een extra lang weekend van te kunnen genieten. Helaas is dat voor lang niet iedereen weggelegd. Veel bedrijven en organisaties zijn vandaag op Goede Vrijdag gewoon open. En dat is helemaal niet erg. ,,We hebben al hartstikke veel dagen vrij.’’