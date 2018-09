Uber treft grootste schikking ooit voor lekken van klantinfo na hack

Koken & eten Voor wie wat anders wil: beleggen in whisky, het vloeibare goud

11:03 In Sassenheim gaat binnenkort een 'whiskymuseum' open. Maar je mag er als gewone sterveling niet in. En proeven behoort evenmin tot de mogelijkheden. Het gaat om een marketingstunt van een beleggingsfonds. En beleggen in sterkedrank is niet zonder risico.