Uber wil concessies doen om vergunning in Londen te behouden

De toezichthouder op het openbaar vervoer in de Britse hoofdstad, Transport for London (TfL), trok vrijdag de vergunning in omdat men vindt dat het bedrijf achter de gelijknamige taxiapp onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor zaken die de openbare orde en veiligheid aangaan. Uber ging in beroep tegen die beslissing. Zolang die zaak loopt, kan het nog door blijven werken in Londen.