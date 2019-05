Uitgever reageert op zorgen lezers Donald Duck en Libelle: ‘Bezorging echt niet in gevaar’

De Deventer drukkerij drukt al jaren de bekende publieksbladen voor het Finse mediabedrijf. Hoe het wegvallen van Roto Smeets precies opgevangen wordt, kan de uitgever nu nog niet zeggen. ,,Maar we hebben alternatieven. Daarbij zijn we druk bezig de puntjes op de I te zetten.” Voorlopig blijven de bladen nog in Deventer gedrukt te worden, al kan directeur Nobel niet zeggen hoe lang nog. Medewerkers van Roto Smeets gaven gisteren al aan dat er waarschijnlijk tot eind mei gewerkt wordt in de drukkerij.

Bezorgde lezers

Sanoma krijgt volgens Nobel veel vragen van bezorgde lezers over de gevolgen van het omvallen van de drukkerij voor hun bladen. Ook omdat niet voor iedereen het onderscheid tussen uitgeverij en drukkerij duidelijk is. ,,Niet iedereen heeft dat even scherp en dat is eigenlijk ook wel logisch. Maar wij zien hier ook een blijk in van hoezeer mensen betrokken zijn bij onze merken.”