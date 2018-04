Uitzendbureau stopt met mensen laag- of hoogopgeleid te noemen

Hiermee geeft het uitzendbureau gehoor aan de oproep van columnist en schrijfster Marianne Zwagerman. Zij claimt dat de termen stigmatiserend zijn en voor een 'onterecht negatief imago' voor laagopgeleid werk zorgen. Vorig jaar zwengelde het GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld de discussie aan door zich af te vragen of er niet voortaan gesproken kon worden over ‘mensen met een praktische opleiding’ en ‘mensen met een theoretische opleiding’.

Nee, we moeten niet zo moeilijk doen (33%)

Instroom

,,Het bedrijfsleven heeft last van de stigmatisering. Voor het bedrijfsleven is het van groot belang dat de instroom van praktisch opgeleide mensen op peil blijft'', licht commercieel directeur Paul Haarhuis van Timing het besluit toe. ,,Dat deze groep weg wordt gezet als laagopgeleid, helpt daar niet bij. We hebben deze mensen keihard nodig.''