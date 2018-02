Unilever dreigt te stoppen met adverteren bij Google en Facebook

interview 'Waterstof is het ontbrekende puzzelstukje voor onze totale overgang naar duurzame energie'

10:10 Er is een schoon en veilig alternatief voor Gronings gas, stelt energieprofessor ad van wijk: waterstof. te maken uit water en zon of wind. met als restproduct geen CO2, maar zuiver water. ,,Waterstof is de ontbrekende schakel in de energietransitie.''