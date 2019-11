Unilever stopt met adverteren op pornosites

De Britse krant Sunday Times zette eerder vraagtekens bij de reclames op Pornhub. De pornosite zou onvoldoende doen om illegale content tegen te gaan. Unilever zegt tegen de BBC zich ernstig zorgen te maken over de kwestie en floot Dollar Shave Club daarom terug. De Amerikaanse scheermesjesverkoper die in 2016 werd overgenomen, slijt zijn producten via internet direct aan consumenten en was tot nu toe vrij om zijn marketing zelfstandig in te richten.