Unilever verkoopt margarines voor 6,8 miljard euro aan investeerder KKR

'Deze XXL Coolblue-winkel wordt een gillend succes'

13:00 Het is de omgekeerde wereld: Terwijl de ene na de andere fysieke winkel verdwijnt vanwege concurrentie van webshops, opende internetbedrijf Coolblue vrijdag een mega grote winkel in New Babylon in Den Haag. Deze is met zijn 2.600 vierkante meter meteen de allergrootste winkel van het bedrijf, dat veelal elektronica en witgoed verkoopt.