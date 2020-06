Unilever wordt op papier Brits bedrijf

Er verandert vooralsnog niets aan bijvoorbeeld het aantal arbeidsplaatsen of locaties. Zo blijft het hoofdkwartier van de Food & Refreshment-tak in Rotterdam en houdt Wageningen het centrum voor onderzoek en ontwikkelingen, zegt Unilever in een persbericht. ,,We blijven toegewijd aan Nederland en er zal niets veranderen aan de footprint van het bedrijf in zowel Nederland als Groot-Brittannië vanwege de aangekondigde juridische veranderingen”, zegt Unilever-voorzitter Nils Andersen.

Minister van Economische Zaken Eric Wiebes betreurt het besluit van Unilever om afscheid te nemen van de Brits-Nederlandse structuur. Liever had hij gezien dat het bedrijf de structuur zou versimpelen ‘met enkel een Nederlandse NV aan het hoofd’, schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer. Unilever heeft het kabinet half mei verteld over het voornemen om een ‘Brits bedrijf’ te worden.

Sindsdien is het kabinet ‘intensief in gesprek’ met het bedrijf om de Nederlandse activiteiten te redden. Er komt zelfs een ‘bestuurlijke adviesgroep’, waarin het kabinet en Unilever bespreken ‘op welke manieren zij gezamenlijk verder kunnen inzetten op versterking van deze activiteiten’. Wiebes: ,,Banen en activiteiten blijven in Nederland, dat is positief. Bovendien wil Unilever de voedsel- en drankendivisie hier verder versterken, daar ben ik optimistisch over. Hiermee wordt onze sterke agrifoodsector nog krachtiger.”

Voor de Nederlandse vestigingen van Unilever, goed voor ongeveer 2500 werknemers, is vooral de divisie voor levensmiddelen en snacks van groot belang.

Sms’je aan Rutte

Het besluit van Unilever komt niet als een verrassing. Het concern denkt al sinds de overnamepoging van Kraft Heinz in 2017 hardop na over het loslaten van de duale structuur. Twee jaar geleden koos Unilever er juist voor om een Nederlands bedrijf te worden in een poging de bedrijfsstructuur te versimpelen. Britse aandeelhouders kwamen daar echter tegen in opstand, onder meer omdat ze dan belasting moesten gaan betalen over het dividend dat het bedrijf uitkeert.