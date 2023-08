UWV wist al jaren dat het de wet overtrad

Duitsland krijgt geen vat op Nederland­se plofkra­kers, buit per geslaagde kraak meer dan een ton

Niet eerder richtten plofkrakers in Duitsland zoveel schade aan als in 2022. De daders, vooral afkomstig uit Nederland, maakten in totaal 30 miljoen euro buit. De schade aan gebouwen en omgeving is nog veel groter. Uit een nieuw rapport blijkt dat de Duitse autoriteiten het probleem allesbehalve onder controle krijgen.