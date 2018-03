Vader Toys 'R' Us overlijdt kort na ter ziele gaan speelgoedketen

Charles Lazarus, oprichter van speelgoedketen Toys 'R' Us, is op 94-jarige leeftijd gestorven. Zijn overlijden komt ongeveer een week nadat de Amerikaanse keten op de fles ging.

Charles nam in 1948 de fietsenzaak van zijn vader over, toen hij uit militaire dienst kwam. Hij wilde er iets anders mee doen. Hij verving de fietsen eerst door babymeubels, maar schakelde later over op speelgoed. ,,Speelgoed is geweldig om te verkopen, omdat het niet zo lang meegaat'', aldus de man die in de jaren 90 met pensioen ging.

De eerste echte Toys 'R' Us zag in 1957 het levenslicht. De supermarktachtige winkel groeide uit tot een keten met wereldwijd zo'n 1.600 filialen en 60.000 werknemers. Generaties kinderen groeiden ermee op. Ook speelgoedmakers lagen er graag in de schappen, inclusief grote namen als Barbiemaker Mattel, Hasbro en Lego.

Oneindig aanbod

Het concept zorgde in de succesjaren wel voor de teloorgang van kleine en lokale speelgoedwinkels. Die konden niet opboksen tegen het aanbod van de Toys 'R' Us-filialen, die als paddenstoelen uit de grond schoten. Lazarus kocht grote panden en stapelde het speelgoed op tot aan het plafond, waardoor het leek alsof er een oneindig aanbod was.

Het idee werkte lang goed, maar de keten kwam de afgelopen jaren in zwaar weer door hoge schulden en afnemende verkoop. Speelgoed wordt tegenwoordig vooral via webwinkels gekocht. Daarnaast liet Toys 'R' Us volgens Bloomberg na om goed in te spelen op trends, zoals mobiele games. Daarom moest het bedrijf uiteindelijk faillissementsbescherming aanvragen.

Sluit de deuren

De keten sluit in de Verenigde Staten de deuren van 735 zaken, zo werd eerder deze maand bekend. Er wordt nog wel gekeken om 200 winkels te combineren met de Canadese activiteiten van Toys 'R' Us. Die Canadese tak staat momenteel in de etalage, evenals de activiteiten in Azië en Europa. In Nederland heeft het bedrijf veertien winkels. Er zijn, met het omvallen van Toys 'R' Us, geen grote speelgoedwinkelketens meer in de de Verenigde Staten.