Vakantiehuisjes meer in trek door krappe woningmarkt

FNV boos over robottrei­nen: 'Dit is onaccepta­bel'

13:52 Vakbond FNV is boos over ophanden zijnde proeven met zelfrijdende treinen op de Betuwelijn. Spoormedewerkers zouden hiermee worden gepasseerd. ,,Dit is onacceptabel", zegt vakbondsbestuurder Henri Janssen.