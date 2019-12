Vakbond CNV wil 30-urige werkweek: Werkende klem tussen werk en privé

Eerste zeeschip in hartje Rotterdam op walstroom, maar die stilte voelt niet lekker

13 december Geen vertrouwde scheepswalm meer, maar een ongemakkelijke stilte. De Wilson Leith is het allereerste aangemeerde zeeschip in de Rotterdamse binnenstad dat, met dank aan een stekker, de motor uit kan laten. Op de Parkkade is een proef begonnen met walstroom. Vaarwel geluidsoverlast.