Vakbond kondigt nieuwe staking bij Lufthansa aan

Minister laat onafhanke­lijk onderzoek doen naar strafbaar handelen belasting­amb­te­na­ren

17 januari Minister van Financiën Wopke Hoekstra bevestigt dat hij een externe instantie laat onderzoeken of ambtenaren van de Belastingdienst strafbaar hebben gehandeld in de toeslagenaffaire. Hoekstra laat ook bekijken of er mogelijk zaken bij zijn die voorgelegd moeten worden aan het Openbaar Ministerie.