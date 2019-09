‘Vakbonden bereiden nieuwe acties voor bij KLM’

Twee op de drie spaarders pikken boete op sparen niet

13 september De geruchten over een mogelijke invoering van een negatieve spaarrente (lees: een boete op sparen) jaagt spaarzaam Nederland behoorlijk de gordijnen in. Tachtig procent zegt zich grote zorgen te maken over de gevolgen. Tegelijkertijd zegt de meerderheid niet lijdzaam toe te zullen kijken maar zijn centen van de bank te halen.