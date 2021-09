Vakbonden kondigen stakingen aan bij NS

video Slimme etalage van juwelier in Nieuwer­kerk ontmoedigt overval­lers: ‘Ze zien meteen dat er niks te halen is’

10 september Hoe voorkom je dat dieven de etalageruit inslaan en aan de haal gaan met trouwringen, ook al is de uitgestalde waar nep? Oliver en Elly Wind van trouwringenzeeland.nl in Nieuwerkerk bedachten een slimme etalage waarin de collectie te zien is op tv's en met led's verlichte displays. ,,Dieven en overvallers zien meteen dat hier niks te halen valt. Ik denk dat onze etalage uniek is in de juweliersbranche.”