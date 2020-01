Vaker slecht nagemaakte eurobiljetten onderschept: kans op ‘kleurenprintje’ blijft klein

In 2019 zijn in Nederland in totaal 38.900 valse eurobiljetten onderschept. Dat aantal ligt op hetzelfde niveau als het jaar ervoor. Vergeleken met het aantal echte eurobiljetten in omloop, wereldwijd 24 miljard eurobiljetten, is de kans op het aantreffen van een vals biljet klein, schrijft DNB.



Mensen vertrouwen meer in de kwaliteit van eurobiljetten en controleren zo'n briefje minder vaak, legt de centrale bank uit. Dat is een kans voor de criminelen. Zij gokken dat een slechte kopie het ook zomaar haalt en doen minder moeite om bijvoorbeeld speciaal drukpapier te gebruiken of voelbare lijntjes aan te brengen.