Van allebei een huwelijk met geldproblemen tot samen 1.200 euro op de spaarrekening

John: ,,Ik vind onze huur te hoog.’’



Marieke: ,,806 euro. Volgens de puntentelling valt dat binnen de norm. We hebben drie slaapkamers, een tuin met schuur, en een zolder. Gelukkig krijgen we voor de kinderopvang veel geld terug. Bob is daar drie dagen per week, we betalen 1146 euro per maand en krijgen 939 euro terug.’’