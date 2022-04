Van het Russisch gas af is voor het ene land makkelijker dan de ander

Duitsland kan niet van het Russisch gas af

Als de oorlog in Oekraïne in economische zin iets blootlegt is het wel de grote energie-afhankelijkheid in West-Europa van Rusland. Maar nergens is die zo groot als in Duitsland. Naar schatting importeert Duitsland 55 procent van zijn gas uit Rusland. Een gas-embargo zou een ‘verwoestende’ uitwerking hebben op Duitsland én de rest van Europa.