VDL NedCar test lopende band

Maandag en dinsdag krijgen de ongeveer 5000 medewerkers in de fabriek instructies over wat er is veranderd door de coronacrisis. Zo moet iedereen in werkkleding naar het werk komen en in die kledij ook weer naar huis gaan, legt een woordvoerder van VDL uit. De medewerkers krijgen ook te horen hoe gepaste afstand te bewaren, en waar dat niet kan moeten zij beschermende kleding zoals handschoenen, mondkapjes en veiligheidsbrillen dragen.