Veel 50-plussers hebben de pech ergens goed in te zijn waar niemand meer op zit te wachten

Klad in vegaver­koop: ‘Vleesver­van­gers zijn nog altijd 20 procent duurder dan vleespro­duc­ten’

De consumptie van vleesvervangers stagneert en nu is ook nog eens Meatless Farm, een van de eerste producenten van vegagehakt, omgevallen. Willen consumenten hun stukje vlees niet opgeven of is er meer aan de hand?