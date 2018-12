‘Veranderen van zorgpolis? Ja dáág, stel je voor dat het misgaat!’

Vrouwen werken vaker door na geboorte kinderen

7:08 Vrouwen die kinderen krijgen stoppen zelden nog met werken. Zij zijn bijna even vaak aan de slag als kinderloze vrouwen van dezelfde leeftijd. Wel maken jonge moeders minder uren, gemiddeld zo’n 25 in plaats van 35 uur per week, maar ook dat verschil wordt kleiner.