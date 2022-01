Verbazing bij horeca en bioscopen om ‘zoveelste klap': 'Onze achterban gaat dit niet pikken’

cultuur blijft dichtOndernemers in de cultuursector zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met de nieuwe ontwikkelingen rond de versoepelingen van de coronaregels. Winkels mogen vanaf morgen zonder afspraak mensen toelaten, terwijl er voor restaurants en bioscoopzalen geen ruimte is. ,,We staan met de rug tegen de muur”, zegt Gulian Nolthenius tegen deze site.

De directeur van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) vindt het besluit van het kabinet ‘echt onbegrijpelijk’. Horecaondernemers en uitbaters van bioscopen en theaters moeten tot zeker dinsdag 25 januari de deuren gesloten houden. Het kabinet wil die dag de situatie opnieuw beoordelen. Als er in die periode geen rare dingen gebeuren, mogen ook zij onder voorwaarden de deuren weer openen.

Verdriet

Dat het kabinet de cultuursector opnieuw onderaan het lijstje zet, doet de branches veel verdriet. ,,Dit is een grote teleurstelling”, reageert NVBF-directeur Gulian Nolthenius. ,,Er is werkelijk geen enkele reden om ons nog langer gesloten te houden. Het kabinet heeft destijds met eigen ogen kunnen zien hoe goed wij het hier geregeld hebben. Wij willen gewoon, net als de rest, direct open. Indien nodig met 1,5 meter afstand, mondkapjes en een coronatoegangsbewijs. Helaas denkt het kabinet daar anders over.”

De bioscopen missen iedere vorm van maatwerk, zegt Nolthenius. ,,Het is gewoon klap op klap wat onze branche overkomt. Terwijl we iedere keer hebben laten zien dat de kans op besmetting echt minimaal is. Ons protocol staat als een huis en is zelfs door andere branches overgenomen. Kennelijk is het niet genoeg, en dat doet de ondernemers en de duizenden mensen die hier werken pijn. Zij staan met de rug tegen de muur. Er heerst grote teleurstelling en onbegrip.”

Evenementenmakers

In de evenementensector klinkt inmiddels een luide oproep dat het kabinet binnen ‘heel korte tijd’ met een plan voor de lange termijn moet komen met ‘afspraken die wél bewaarheid kunnen worden’. ,,De ondernemers hebben geen reserves meer en dienen vastigheid te krijgen”, zegt Willem Westermann, voorzitter Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) tegen deze site.

,,Daarnaast is het voor onze branche van groot belang om de maatregelen op langere termijn aan te geven in plaats van op deze korte, twee of drie wekelijkse, basis. Het kabinet kan deze fout maar een keer maken: op vrijdagavond zeggen wat er op zaterdag en later moet gaan gebeuren is onaanvaardbaar.”

Onrust bij horeca

Voorzitter Robér Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland vraag zich ondertussen af waarom de ruimte niet eerlijk wordt verdeeld, zoals volgens hem was afgesproken. ,,Waarom de winkels nu alles, en de horeca en de cultuur niets”, aldus een geïrriteerde Willemsen.

,,Je denkt dat je niet meer verrast kunt worden met dit stompzinnige beleid, en dan gebeurt het toch weer”, verzucht Willemsen. ,,Onze achterban gaat dit echt niet pikken. Er is heel veel onrust en boosheid. Ik vermoed dat wat er morgen in Limburg gaat gebeuren landelijke navolging krijgt. We roepen niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar we steunen de ondernemers die dat gaan doen wél.

Hotel- en restaurantketen Van der Valk gooit mogelijk al zijn restaurants open als er ‘geen passend perspectief‘ wordt geboden. Dat zegt de keten, goed voor circa 75 locaties in Nederland, in een brandbrief aan het kabinet. ,,Wij respecteren de regels tot nog toe, maar kunnen niet garanderen dat wij ons daaraan blijven houden zonder dit perspectief.” Een aantal restaurants zal morgen bij wijze van protest al opengaan.

Gesloopt

Voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond verwacht dat boa’s terughoudend zullen optreden als horeca en cultuurinstellingen tegen de coronaregels in hun deuren openen. Vanwege de onrust en onvrede bij de ondernemers blijft het zaterdag bij informeren en waarschuwen, denkt Kuin.

Als ondernemers echter aangeven maling te hebben aan de regels en zeggen ook na zaterdag open te blijven of provocatief zijn, ‘dan kan het niet anders dan dat er wordt opgetreden”, verwacht de voorzitter. ,,Dan volgen er sancties.”

Burgemeesters

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio benadrukt dat er morgen geen sprake is van ‘een algemeen gedoogbeleid‘ voor de horeca- en cultuursector. Het beraad meldt dat in een reactie op de vele gemeenten en regio’s die oogluikend zeggen toe te staan dat ondernemers hun deuren gaan openen, terwijl dat vanwege de geldende coronaregels niet mag.

,,Bij evidente en willens en wetens gepleegde overtredingen wordt direct opgetreden. Er kan ook bestuurlijk worden gehandhaafd”, aldus beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Bruls kondigde eerder deze week al aan dat hij in zijn eigen gemeente zal optreden tegen illegaal geopende zaken. In de vier grote steden en in Arnhem handhaven de burgemeesters ook.

