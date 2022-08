Verbazing in VS: winnaar van gigaprijs 1,3 miljard (!) dollar nog steeds niet terecht

In de Amerikaanse staat Illinois wordt de afgelopen weken naarstig gezocht naar een persoon die met een loterij het recordbedrag van 1,3 miljard (!) dollar heeft gewonnen. Volgens de organisatie van het in Amerika bekende Mega Millions heeft de geluksvogel zich nog altijd niet gemeld.

Het winnende lot is gekocht bij een benzinestation in Des Plaines, Illinois, dat de afgelopen weken wordt overspoeld met toeristen en pottenkijkers. De winkelier heeft volgens Amerikaanse media recht op een contante bonus van een half miljoen dollar, ongeacht of de winnaar het ticket komt verzilveren of niet. ,,Niets maakt ons gelukkiger dan een beetje vreugde in het leven van onze klanten te brengen, of in dit geval heel veel vreugde!”, meldt de directeur van het tankstation in een verklaring.

Medewerkers van Mega Millions houden er rekening mee dat de winnaar van de jackpot nog niet weet dat hij gewonnen heeft. Ook is niet uitgesloten dat de geluksvogel nog moet bijkomen van alle emoties. ,,Voor een prijs van deze omvang is het niet ongebruikelijk dat de winnaar er even over doet om het te claimen”, zegt Harold Mays , directeur van de loterij in Illinois. ,,Ik weet zeker dat hij een scala aan emoties doormaakt.”

Recordwinst in Illinois

De prijs, die op 29 juli werd getrokken, is de grootste winst in Illinois en de op twee na grootste loterijwinst in de geschiedenis van de Verenigde Staten. In oktober 2018 werd in South Carolina een recordlot ter waarde van ruim 1,5 miljard dollar verkocht. Een winnaar heeft een jaar de tijd om naar voren te komen en het geld op te eisen. Winnaars van meer dan 250.000 dollar kunnen ervoor kiezen anoniem te blijven. In de geschiedenis van Mega Millions zijn drie jackpotprijzen niet opgeëist. Het gaat om bedragen variërend tussen de 31 en 68 miljoen dollar.

De jackpot van Mega Millions blijft stijgen totdat er een winnend ticket is dat overeenkomt met alle zes getrokken nummers, inclusief de extra gouden ballen. Volgens MegaMillions.com is de kans op het winnen van de Mega Millions-jackpot één op de 302,5 miljoen.

