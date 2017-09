Verbouwingscontainer voor de deur? Kassa voor de gemeente!

Zo betaalt een inwoner van Nijmegen 463 euro, van Noordwijk 447 euro en Etten-Leur 415 euro. Daarentegen is een inwoner van Leidschendam-Voorburg slechts 24 euro kwijt. Van de onderzochte gemeenten rekenen 10 gemeenten helemaal niets voor het tijdelijk gebruik van de straat of stoep.

Inkomstenbron

De consumentenorganisatie wil dat er overal een streep gaat door deze ‘stoeptax’, de gemeentebelasting op tijdelijke containers en wc-units die voor een periode van zes weken tijdens de verbouwing van een huis op de straat of stoep staan. ,,Gemeenten moeten het gebruik van openbare grond voor een korte periode kosteloos toestaan. Alleen als een stad parkeergelden misloopt of kosten moet maken is een compensatie redelijk.”

Eigen Huis voerde in 2012 precies hetzelfde onderzoek uit. Het verschil met toen is dat drie gemeenten, Amsterdam, De Ronde Venen en Den Haag geen kosten meer in rekening brengen voor het gebruik van de stoep of straat. Daarentegen hebben vijf gemeenten de rekening juist verhoogd. Zo ging in Haarlem, Groningen en Deventer de rekening met meer dan 50 procent omhoog.