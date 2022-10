Vergrijzingsgolf bedreigt welvaart van het rijke Duitsland

De onheilspellende berichten als kettingreactie op de oorlog in Oe- kraïne volgen elkaar snel op. Duitse bakkers die hun zaken dichtgooien om de extreme energieprijzen, verminderde productie van aluminium en staal in het Ruhrgebied en Berlijnse start-ups die honderden werknemers tegelijk aan de kant zetten.

En toch zitten veel werkgevers in Duitsland nog altijd verlegen om personeel. Het Bundesagentur für Arbeit stelt dat 5,4 procent van de Duitse beroepsbevolking in september werkloos was. Ter vergelijking: in 2005, toen Duitsland bekendstond als ‘de zieke man van Europa’, lag de werkloosheid vier keer hoger.

De komst van tienduizenden Oekraïense vluchtelingen, die door hun uitkeringsaanvraag zijn opgenomen in de Duitse werkloosheidscijfers, heeft de situatie op de krappe arbeidsmarkt iets doen ontspannen. Maar de strijd om talent zal ook komende jaren onverminderd doorgaan, zien Duitse arbeidsmarktdeskundigen.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Sterker nog, zij zullen werknemers moeten inpakken met wel heel aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Uit een recent rapport van adviesbureau PwC blijkt dat het personeelstekort tot 2035 oploopt tot 1,8 miljoen mensen. Simpel gezegd: al decennia vloeien meer ouderen af dan dat er jongeren bijkomen.

Quote Sommigen zeggen dat er een tekort is aan geschoolde arbeiders, maar in werkelijk­heid gaat het om alle beroeps­klas­sen Hans-Werner Sinn, topeconoom

,,We hebben een enorm probleem aan de aanbodzijde, omdat de beroepsbevolking wegvalt. Sommigen zeggen dat er een tekort is aan geschoolde arbeiders, maar in werkelijkheid gaat het om alle beroepsklassen’’, zei topeconoom Hans-Werner Sinn onlangs tegen weekblad Merkur.

In Duitsland is de situatie volgens Sinn – zelf 74 jaar – schrijnender dan in bijvoorbeeld Nederland, omdat bij onze oosterburen al jarenlang minder baby’s geboren worden. In 2019 was het gemiddeld aantal kinderen per Duitse vrouw 1,54. Een jaar eerder was dat nog 1,57.

Babyboomgeneratie

De vergrijzing in Duitsland gaat zo hard dat nu een op de twee personen ouder is dan 45 jaar en een vijfde boven de 66 jaar. Werknemers uit de ‘vruchtbare’ geboortejaren tussen 1955 en 1970 – de babyboomgeneratie – nemen afscheid van het werkend leven. In 2022 zwaaien mensen uit het geboortejaar 1959, op 63-jarige leeftijd, af.

De beroepsbevolking bepaalt ‘het lot van ons land, de welvaart en de sociale cohesie’, zei Hubertus Heil, de Duitse minister van Werkgelegenheid, vorige week bij de presentatie van een alarmerend rapport dat vol staat met aanbevelingen.

Met de Fachkräftestrategie willen de Duitsers vakopleidingen voor jongeren verbeteren, alsook vervolgstudies aantrekkelijker maken voor werkenden om zich te laten omscholen. Daarnaast moet werk beter afgestemd worden op het gezinsleven, zodat vrouwen vaker voltijds kunnen werken. Ook werken tot je 67ste wordt aangemoedigd.

Baanzekerheid

En arbeidsmigratie? Ook dat is volgens Heil een oplossing, net als het tegengaan van emigratie. Vanwege de grote personele problemen en chaos op de Duitse luchthavens haalde Lufthansa afgelopen zomer al honderden arbeidsmigranten uit Turkije.

Duitsland verleidt al jaren jongeren uit Afrikaanse landen als Zimbabwe met een opleiding en baanzekerheid als verpleegkundige. Om migranten zich sneller thuis te laten voelen, pleit de liberale FDP voor Engels als tweede taal bij de Duitse overheid.

Toch zien veel experts in arbeidsmigratie niet de heilige graal. Want volgens het Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung lossen zelfs aantallen van 400.000 migranten per jaar het Duitse arbeidsmarktprobleem niet op.

De vraag is bovendien of gekwalificeerd personeel wel zin heeft te komen. Sinds de hereniging in 1990 trok Duitsland jaarlijks maximaal 300.000 mensen aan.

Blijkens een enquête van het economisch instituut Ifo vindt 78 procent van de ondervraagden dat langdurig werklozen aangemoedigd moeten worden aan de slag te gaan. Maar net als in Nederland breken ook Duitse experts zich het hoofd over hoe de 2,5 miljoen werklozen in eigen land aan het werk te krijgen.