Verkiezing Wakker Dier: Rabobank grootste Liegebeest van 2018

Volgens de stemmers doet Rabobank in zijn tv-campagne met de slogan 'Growing a better world' alsof de bank de voedingssector wil verduurzamen. In werkelijkheid, zegt Wakker Dier, investeert de bank in plofkippen, megastallen en fastfoodketens. ,,Growing megastallen together geeft geen betere wereld", aldus Anne Hilhorst van het campagneteam.



Wakker Dier zegt te weten dat de Rabobank tussen 2012 en 2017 6,8 miljard euro investeerde in grote vleesgiganten, zoals fastfoodketens KFC en McDonald's. Ook financierde de bank volgens Wakker Dier de Oekraïense plofkippengigant MHP, die jaarlijks 332 miljoen plofkippen levert, bijna net zoveel kippen als in heel Nederland.