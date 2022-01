Vermogen tien rijkste mannen verdubbelde tijdens pandemie, terwijl 160 miljoen mensen extra in armoede geraakten

Het vermogen van de tien rijkste mannen ter wereld is in de eerste twee jaar van de pandemie verdubbeld, stelt mensenrechtenorganisatie Oxfam Novib in een rapport. In dezelfde periode zijn meer dan 160 miljoen mensen extra in armoede terechtgekomen. Een “dramatische stijging en pijnlijke trendbreuk met voorgaande jaren”, aldus de organisatie in het jaarlijkse rapport over economische ongelijkheid.