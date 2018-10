Verzekeraar Vivat mogelijk weer in Nederlandse handen

De Nederlandse staat was wat blij toen zich in 2015 een overnamekandidaat meldde voor Vivat, de verzekeringstak van het genationaliseerde SNS. Buiten het Chinese Anbang was er naar verluidt op dat moment geen enkele gegadigde. Geen Nederlandse verzekeraar durfde zijn vingers eraan te branden.

Anbang zag er wel brood in: de Nederlandse verzekeraar kon een mooie springplank zijn naar de rest van Europa. De Chinezen kregen het bedrijf voor een symbolisch bedrag van 1 euro. In ruil daarvoor moesten ze 1,4 miljard euro in het bedrijf steken om het weer gezond te krijgen.

Een goede deal, vond toenmalige minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. Het leek te werken. Over 2016 maakte Vivat een winst van 168 miljoen euro. Over 2017 boekte het echter een fors verlies van bijna 100 miljoen euro, zo bleek bij de presentatie van de jaarcijfers eerder dit jaar. De reden voor de omslag: een fikse voorziening dat het moest nemen om waardedalingen van beleggingen te compenseren.

Zorgen

Moederbedrijf Anbang had op dat moment al veel grotere zorgen aan zijn hoofd. De autoriteiten in Peking plaatsten het bedrijf onder curatele. Het concern bleek verzekeringspremies gebruikt te hebben om aankopen in het buitenland te financieren. De voormalige topman en oprichter Wu Xiaohui had schuld bekend en een celstraf van 18 jaar cel gekregen vanwege fraude en corruptie.

Maar daarmee is de kous nog niet af voor Anbang. China eist dat het concern een 'heroriëntatie van alle bezittingen' doet. Of die stap leidt tot de verkoop van verzekeraar Vivat, is volgens Vivat helemaal nog niet zo zeker. Alle opties staan open, schrijft het bedrijf in een uitgebrachte persverklaring.

Het kan leiden tot de verkoop van een meerderheidsbelang maar de Chinezen kunnen ook besluiten om vast te houden aan het belang. ,,Anbang zal elke optie beoordelen op zijn eigen merites, zonder vooringenomenheid ten aanzien van de uitkomst van de strategische heroriëntatie."

Overname

Geruchten dat de Chinezen af zouden willen van Vivat, deden al langer de ronde. Het Financieele Dagblad meldde in augustus dat Anbang Vivat naar de beurs wilde brengen. De toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) zou de voorkeur geven aan verkoop aan een Nederlandse speler, zoals ASR of Aegon.

Die verzekeraars blijken een stuk happiger dan in 2015. Beiden hebben al aangegeven interesse te hebben in (onderdelen van) Vivat. Op wat voor termijn en in wiens handen Vivat straks komt, is afwachten. Vivat houdt het voorlopig bij de officiële verklaring: ,,Verdere aankondigingen zullen te zijner tijd worden gedaan, indien en voor zover dit passend of wettelijk verplicht is."