Verzekeraars beboet vanwege reis naar China voor dienstverleners

Hof legt bom onder Nederland als fiscale vrijhaven

9:44 Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft een dreun uitgedeeld aan niet-Europese investeerders die via tussenschakels in Nederland en Luxemburg in Europese bedrijven zitten. Dat blijkt uit een nog niet eerder in de publiciteit gekomen uitspraak waarover Het Financieele Dagblad bericht.