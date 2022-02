Verzekeraars: Schade door storm Corrie geschat op ruim 10 miljoen euro

Storm Corrie heeft in Nederland voor ruim 10 miljoen euro aan schade veroorzaakt, meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van een eerste schatting. Volgens het verbond valt de schade alleszins mee, voornamelijk omdat Nederland goed was voorbereid.

Corrie liet zich vooral gelden in de kustgebieden, rondom het IJsselmeer en het Waddengebied. Volgens Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, zijn mensen in de kustgebieden goed voorbereid op storm, waardoor het schadebedrag ondanks de hevigheid van Corrie beperkt bleef.



,,De storm die afgelopen maandag over ons land raasde, bleek minder zwaar, maar Nederland heeft ook goed geanticipeerd mede dankzij de voorlichting en waarschuwingen door overheidsinstellingen zoals het KNMI en verzekeraars’’, zegt Weurding. ,,Iedereen let heel goed op.’’



Modelschatting

De directeur benadrukt dat nog niet duidelijk is hoe groot de schade precies zal uitvallen, omdat dit afhangt van de ingediende schadeclaims bij verzekeraars. ,,Het is een modelschatting, dus er is geen rekening gehouden met specifieke schades, zoals het losgeslagen schip voor de kust van IJmuiden’’, aldus Weurding.



,,De schades deden zich vooral voor aan opstallen, zoals daken van huizen. Ook is er sprake van waterschades.’’ Verder verwacht het verbond op basis van het model, dat rekening houdt met de gegevens van het KNMI en eerdere stormen, veel meldingen van schades aan voertuigen.

Goed verzekerd

Door de kracht van Corrie kwamen bomen op auto's terecht, waaiden scooters om en vlogen delen van daken, goten en wandplaten van woningen af. Nederlanders zijn daar, volgens Weurding, doorgaans goed tegen verzekerd. ,,Via de woonhuis- of inboedelverzekering en de allriskverzekering of beperkt casco op het voertuig.’’



90 procent van de Nederlanders is gedekt tegen woonhuisschade. Zo'n twee derde van alle motorvoertuigen is verzekerd tegen schade. Weurding waarschuwt dat het vandaag ook nog hard waait, wat tot vervolgschades kan leiden doordat dakpannen zijn losgetrild en bomen omvallen die al iets zijn ontworteld.