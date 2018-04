'Vleeswaren soms vol water, maar op het etiket staat dat niet'

In oktober vorig jaar wees de NVWA de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) erop dat de vermelding op de etiketten niet in alle gevallen juist is. Vóór december 2014 hoefde 'water' niet als ingrediënt te worden genoemd als het minder dan 5 procent uitmaakte van het gewicht van het eindproduct. Sinds de nieuwe Europese verordening eind 2014 is dat wel verplicht.