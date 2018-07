Vliegtuigen KLM zaten nog nooit zo vol

Tegenvallende cijfers Air France

Bij zustermaatschappij Air France vallen de cijfers negatief uit door de onrust en de stakingen, die ceo Jean-Marc Janaillac afgelopen mei de kop kostten. De Franse maatschappij vervoerde het eerste half jaar ruim 24,5 miljoen reizigers, een daling van 0,7 procent. Bij Transavia was in de maanden januari tot en met juni sprake van een groei met 7,4 procent tot 7,3 miljoen passagiers.



Dankzij de groei van KLM en Transavia checkten bij heel Air France-KLM het eerste half jaar bijna 48,5 miljoen mensen in. Dat is een toename van 2,8 procent. Wel was er in de meetperiode sprake van een lichte afname van de vrachtactiviteiten.



Beleggers reageren enthousiast op de cijfers. Op de Amsterdamse beurs steeg het aandeel Air France-KLM vanmorgen na opening met bijna 7 procent.



Goed nieuws is ook dat het momenteel bij Air France iets rustiger is. Vakbonden hebben hun acties voor betere arbeidsvoorwaarden opgeschort tot er meer duidelijkheid is over de nieuwe bestuursvoorzitter bij moederbedrijf Air France-KLM.



