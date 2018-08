Vliegverkeer Schiphol korte tijd plat door storing

Energiebe­drijf Greenchoi­ce neemt Qurrent over

15:06 Groene stroomleverancier Greenchoice neemt Qurrent over. De twee Rotterdamse bedrijven hebben samen een half miljoen klanten. Greenchoice is ongeveer vier keer zo groot als Qurrent. Qurrent is ook bekend als de shirtsponsor van voetbalclub Feyenoord.