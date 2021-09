Vluchtende Wesley Sneijder, Rolf Sanchez en Katja Schuurman openen Het Jachtseizoen op tv

‘ABBA en zo’n 50 andere artiesten ontweken belasting via Nederland’

28 augustus Tientallen bekende artiesten die miljoenen platen en cd’s hebben verkocht, konden decennia achtereen via Nederland belasting ontwijken. De Nederlandse fiscus keek mee en keurde dat goed, terwijl buitenlandse belastingdiensten meermaals in actie kwamen. Dat meldt Follow the Money dat onderzoek deed.