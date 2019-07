‘Voedsel- en Warenautoriteit heeft niet gefaald in fipronilcrisis’

Visionair plan: bouw ener­gie-eilanden als stekker­doos voor windparken op zee

9 juli In de Noordzee worden acht tot tien ‘energie-eilanden’ gebouwd die gaan fungeren als stekkerdoos voor windmolenparken. Dat staat in plannen die netbeheerders in Nederland, Duitsland en Denemarken en de Rotterdamse haven hebben gepresenteerd.