Voetbalshirts, een gouden business

,,Dit seizoen is de verkoop ontiegelijk hard gegaan”, zegt Bruce Nagtzaam, eigenaar van Soccerfanshop. Hij had er al rekening mee gehouden dat Ajax het goed zijn doen dit en expres extra shirts ingekocht, maar inmiddels is hij al bijna door zijn hele voorraad heen.



Toch zul je de eigenaar van de webwinkel, één van de grootste voetbalwinkels van ons land, niet horen klagen. De afgelopen weken vlogen de Ajaxshirts bij hem over de toonbank. ,,Na de overwinning op Real Madrid verkochten we de dagen erop meteen 550 stuks, na Juventus waren dat er zelfs nog meer. We hebben nu alleen nog kleine maten over.”