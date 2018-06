Volgende week kassa bij Nederlandse Paypal-uitdager Adyen

De beursgang is niet in de laatste plaats goed nieuws voor het personeel van Adyen, dat zonder uitzondering aandelen bezit, tot aan de koffiejuffrouw aan toe. In de prospectus meldt Adyen dat het maximaal 4,19 miljoen aandelen wol uitgeven aan institutionele beleggers. Dat betekent dat particuliere beleggers niet kunnen inschrijven.

In mei kondigde Adyen officieel aan de sprong naar de aandelenmarkt te maken. Geruchten over een beursgang van de onderneming deden al langer de ronde. Adyen heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam en daarnaast zijn er nog veertien kantoren in de Verenigde Staten, Azië, Latijns-Amerika en Europa. Daar werken in totaal 668 medewerkers.