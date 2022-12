Voormalig klanten van failliete DSB-bank kunnen pot van 13 miljoen vandaag nog ophalen

Rudy Douma, die leiding geeft aan de vereffening, verwacht dat nieuwe schuldeisers zich door alle media-aandacht nog tot de laatste dag zullen melden. Ook van tevoren werd via reclames aandacht gevraagd voor de pot geld die was overgebleven.

Gemiddeld bedrag rond de 80 euro

,,Het is geld waar mensen niet meer op hadden gerekend’’, aldus Douma. ,,Ze dachten dat er niks meer te vorderen was, maar er is geld overgebleven.’’ Voor DSB-klanten met een grote spaarrekening lag in veel gevallen meer dan 200 euro klaar, dergelijke bedragen hebben de meesten opgehaald. Voor mensen die wat minder geld hadden gestald, ligt ook vaak wat minder klaar. Voor de mensen die nog recht hebben op geld, zal het gemiddelde bedrag 80 euro zijn, maar het kon ook veel lager zijn. Het gaat om bijna 100.000 voormalig klanten, die nu nog kunnen aankloppen. ,,Er zijn mensen met wie na het faillissement geen contact is geweest. Er zijn ook mensen overleden of geëmigreerd’', zegt Douma