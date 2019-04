Voormalig Nissan-baas Ghosn krijgt nieuwe aanklacht aan de broek

,,Zulk wangedrag is volledig onacceptabel’’, stelt Nissan in een verklaring. ,,Daarom verzoeken wij Ghosn een toepasselijke strenge straf te geven.” Het is de vierde en naar verluidt meest ernstige aanklacht tegen de voormalig topman. Hij werd in november gearresteerd op verdenking van financieel wangedrag en zelfverrijking. Ghosn spreekt alle beschuldigingen tegen.



Begin maart kwam hij op borgtocht vrij, maar werd later weer opgepakt na nieuwe aanklachten tegen hem. Deze maand doken berichten op in de Japanse media, waarin sprake was van het wegsluizen van 34 miljoen dollar door Ghosh naar een Nissan-dealer in Japan. Een bekende van de Fransman zou het bedrijf lieden. De betalingen waren afkomstig van Nissan-fondsen waarover de automagnaat zonder overleg kon beschikken.



Het vermoeden bestaat dat een deel van het geld werd gebruikt voor de aanschaf van een jacht waarvan de gevallen autobaas gebruikmaakte. Een speciaal onderzoeksteam van de openbaar aanklager in Tokio overlegt naar verluidt met het Openbaar Ministerie over de vraag of ze hem moeten aanklagen. Ghosn gaf behalve aan Nissan ook leiding aan Renault en een samenwerkingsverband met Mitsubishi.