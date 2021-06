Voorvrouw kippenhouders neemt afscheid: ‘Ik had van huis uit niets met kippen’

Ze werd wereldberoemd in eigen land tijdens de fipronil-affaire in de zomer van 2017. Honderden eierboeren kwamen in de knel doordat het bedrijf Chickfriend naar eigen zeggen een wondermiddel had ontwikkeld tegen bloedluis bij leghennen. Een wondermiddel dat het giftige fipronil bevatte. De economische en emotionele schade was groot: 3 miljoen kippen moesten worden geruimd en nog veel meer eieren werden weggegooid. Tijdens de crisis maakte Hennie de Haan als voorvrouw van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) indruk door iedereen rustig en vriendelijk te woord te staan.