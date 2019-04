Vrijspraak oud-bestuurder KPMG voor fraude kantoorpand langs A9

Al­di-familie ruziet tot aan graf, uitslui­ting familielid opgenomen in testament

12:01 De slepende ruzie in de Duitse Aldi-familie Albrecht heeft een nieuwe wending genomen. Cäcilie, de overleden vrouw van Aldi-oprichter Theo Albrecht, heeft haar schoondochter Babette in haar testament uitgeroepen tot ‘persona non grata’. Babette krijgt, als het aan Cäcilie ligt, geen cent van de Aldi-miljoenen.