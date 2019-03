Vrouwen verliezen meer koopkracht na een scheiding

‘Schat, ik ga uitzoeken wat het financieel voor mij betekent als wij zouden scheiden.’ Misschien ben je bang dat deze mededeling door je lief als een motie van wantrouwen wordt gezien. Terwijl het juist heel verstandig is om na te denken over de financiële risico’s van een relatiebreuk. Zeker voor vrouwen.



Uit de Emancipatiemonitor 2016 van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt namelijk dat vrouwen gemiddeld een kwart van hun koopkracht verliezen na een scheiding, terwijl dat voor mannen slechts 0,2 procent is.



Nu kun je proberen om er met een topadvocaat meer alimentatie uit te slepen. Maar het is veel kansrijker, en ook prettiger, om samen afspraken te maken op het moment dat je nog wel van elkaar houdt. Want wat je overhoudt na de scheiding is vooral afhankelijk van keuzes die je hebt gemaakt tijdens de relatie. Vijf tips: