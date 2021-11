Vrouwen werken de rest van het jaar onbetaald

Deze week was het equal pay day. Vanaf nu werken vrouwen symbolisch gezien de rest van het jaar onbetaald. In Nederland verdienen vrouwen nog altijd bijna 14 procent minder per uur dan mannen. Dus als ons uurtarief gelijk zou zijn aan dat van mannen dan hadden we vanaf nu lekker met onbetaald verlof kunnen gaan, en nog steeds hetzelfde salaris gehad. In plaats daarvan lopen we nog ruim 1,5 maand te zwoegen voor Janine met de korte achternaam.