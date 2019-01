VS start onderzoek naar betaling van topbestuurders bij Nissan

De na Toyota grootste autobouwer in Japan zette in november topman Carlos Ghosn aan de kant wegens financieel wangedrag. Ghosn en Nissan worden ook door justitie in het Aziatische land onderzocht voor fraude. Ghosn zit nog steeds vast in een Japanse cel. Ghosn trad vorige week officieel af als topman van het Franse autoconcern Renault.



Nissan bevestigt dat de SEC om opheldering heeft gevraagd en het bedrijf zegt mee te werken met het onderzoek. Het onderzoek van de toezichthouder bevindt zich nog in een vroeg stadium omdat de shutdown van de overheid in de Verenigde Staten voor vertraging heeft gezorgd. Nissan is ook aan de beurs van New York genoteerd.